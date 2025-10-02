Real Madryt obserwuje gwiazdę Serie A. Czy zapłaci 60 mln euro?

Real Madryt od dłuższego czasu śledzi sytuację Gleisona Bremera. Według "Defensa Central" brazylijski stoper Juventusu jest wysoko oceniany przez głównego skauta klubu, Juniego Calafata, choć transfer nie będzie łatwy.

Bremer na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt planuje wzmocnienia w obronie na lato przyszłego roku. Jednym z kandydatów jest Gleison Bremer z Juventusu. Brazylijczyk imponuje fizycznością, odważnym stylem gry do przodu i pewnością z piłką przy nodze. To cechy, które sprawiły, że znalazł się wysoko na liście życzeń Królewskich.

Los Blancos rozważali także innych obrońców. William Saliba podpisał jednak nowy kontrakt z Arsenalem, a Liverpool nie zamierza sprzedać Ibrahima Konate. W takiej sytuacji profil Bremera wydawał się interesującą alternatywą, zwłaszcza że jego klauzula wykupu wynosi 60 milionów euro.

Problemem jest jednak wiek Brazylijczyka. W 2026 roku skończy 28 lat, a polityka transferowa Realu coraz częściej skupia się na piłkarzach młodszych i perspektywicznych. Dodatkowo transfer komplikuje duża konkurencja z Premier League. Media podają, że Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United i Chelsea są gotowe powalczyć o obrońcę i w razie potrzeby zapłacić pełną klauzulę.

W tej sytuacji Real Madryt coraz mocniej zwraca uwagę na inne nazwiska. Takim wyborem może być Dayot Upamecano, który lepiej wpisuje się w strategię klubu i jest realnym celem. Bremer pozostaje graczem cenionym przez skautów, lecz wymagania finansowe i rosnące zainteresowanie Anglików znacznie zmniejszają szanse na jego transfer do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso.

