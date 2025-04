Jurgen Klopp nie będzie nowym trenerem Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze "Sky Sports DE", szkoleniowiec nie ma zamiaru wracać do pracy w roli trenera w przyszłym sezonie.

Jurgen Klopp nie będzie trenerem Realu

Real Madryt wraz z końcem sezonu zmieni trenera. Po odpadnięciu drużyny Carlo Ancelottiego z rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału władze Królewskich zdecydowały, że kontynuowanie współpracy z Włochem nie ma sensu i odejdzie on z klubu. Część mediów informuje, że może do tego dojść nawet po finale Pucharu Króla, a więc meczu z Barceloną.

Niemniej niezależnie od tego, Real szuka nowego trenera. Na liście są przynajmniej dwa bardzo mocne nazwiska, a mianowicie: Jurgen Klopp oraz Xabi Alonso. Kwestia sprowadzenia do zespołu tego pierwszego wydaje się być już rozstrzygnięta. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, nie ma zamiaru wracać do pracy trenera w najbliższym sezonie. Można więc jasno stwierdzić, że Jurgen Klopp nie będzie nowym trenerem Realu Madryt.

Szczególnie, że w podobnym tonie wypowiada się agent niemieckiego szkoleniowca, który w rozmowie ze “Sky Sports DE” mówi, że Klopp dobrze czuje się w pracy w koncernie Red Bulla. Jurgen jest bardzo zadowolony ze swojej nowej roli szefa globalnego działu piłki nożnej w Red Bull – mówi Marc Kosicke.

Jurgen Klopp w swojej karierze prowadził przede wszystkim Liverpool oraz Borussię Dortmund. Wraz z końcem poprzedniego sezonu odszedł z drużyny The Reds. W klubowej piłce wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania.

