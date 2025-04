Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Andrea Cambiaso wciąż pożądany przez Manchester City

Andrea Cambiaso był poważnie łączony z przeprowadzką do Manchesteru City już podczas ostatniego zimowego okienka transferowego. Ostatecznie transakcja nie doszła jednak do skutku, ponieważ zablokował ją Juventus, który traktuje 25-letniego wahadłowego jako kluczowego piłkarza. Wygląda na to, że nadchodzącego lata turyńscy działacze ponownie będą musieli walczyć o zatrzymanie swojego zawodnika. Angielski klub nie zapomniał bowiem o lewym obrońcy, na którego pozyskanie nadal ma wielką chrapkę.

Jak poinformował w piątkowy wieczór włoski dziennik “Tuttosport”, Manchester City na polecenie Pepa Guardioli przygotowuje ofertę wynoszącą około 60-70 milionów euro za Andreę Cambiaso. Sam piłkarz mógłby natomiast liczyć na zarobki w wysokości 5 milionów euro za sezon gry, co oznaczałoby dla niego sporą podwyżkę w stosunku do aktualnego wynagrodzenia. Niewykluczone, że 13-krotny reprezentant Italii będzie chciał spróbować nowego wyzwania i w związku z tym poprosi Juventus o zgodę na odejście.

Boczny defensor z powodzeniem występuje w barwach drużyny Starej Damy od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Stadium za ponad 13 milionów euro z Genoi, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Sezon 2022/2023 zawodnik spędził jednak na wypożyczeniu w Bolonii, a po powrocie do Turynu stał się kluczowym piłkarzem zespołu Bianconerich. W obecnej kampanii Andrea Cambiaso rozegrał 37 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 40 milionów euro.