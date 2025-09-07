Real Madryt może stracić pomocnika. Gigant nie zamierza odpuszczać

Dani Ceballos może odejść z Realu Madryt. Jak podaje TuttoMercatoWeb, sytuacja pomocnika jest uważnie monitorowana przez działaczy z jednego z gigantów.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Juventus nie odpuszcza walki o Ceballosa

Dani Ceballos był łączony z Juventusem w ostatnich dniach letniego okienka transferowego. Pomocnik ostatecznie został w Realu Madryt, ale Bianconeri nadal obserwują jego sytuację. Włosi planują w styczniu pozyskać nowego zawodnika do środka pola. Ich priorytetem jest piłkarz, który ma doświadczenie w rozgrywkach na arenie międzynarodowej.

29-letni zawodnik spełnia te wymagania. Piłkarz Królewskich ma bogate CV, wcześniej grał też w Arsenalu. Obecnie jednak dostaje niewiele minut od Xabiego Alonso, dlatego może zdecydować się na zmianę klubu.

Podczas letniego okienka mówiono o potencjalnej przeprowadzce do Olympique Marsylia lub powrotu do Realu Betis, jednak doświadczony pomocnik zdecydował się pozostać – przynajmniej na razie – w Madrycie.

W nowym sezonie ligi hiszpańskiej Ceballos rozegrał tylko 22 minuty w trzech spotkaniach. Jeśli jego sytuacja nie ulegnie poprawie, Juventus może wykorzystać szansę i ruszyć po niego w zimowym oknie. Kontrakt zawodnika Los Blancos obowiązuje do 2027 roku.

Wszystko zależeć będzie jednak od pomocnika. Musi on zdecydować czy dalej chce walczyć o miejsce w składzie na Santiago Bernabeu, czy rozpocząć nowy etap w swojej karierze we Włoszech.

