Real Madryt może pozyskać stopera. Wystarczy 25 mln euro

Real Madryt chce pozyskać nowego obrońcę i rozważa skorzystanie z klauzuli odkupu swojego byłego piłkarza. Jak donosi AS, Królewscy mogą sprowadzić go za 25 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rafa Marin może wrócić do Realu

Real Madryt rozgląda się za nowym stoperem, którego chce sprowadzić w trakcie letniego okna transferowego. Przy niepewnej przyszłości Davida Alaby i Antonio Rudigera klub chce wzmocnić środek obrony. Dlatego na biurkach działaczy pojawiło się kilka nazwisk, a jednym z nich jest Rafa Marin, który jest zawodnikiem SSC Napoli, jednak obecnie przebywa na wypożyczeniu w Villarreal.

23-latek bardzo dobrze odnalazł się w hiszpańskim zespole, gdzie występuje regularnie. Obrońca rozegrał w bieżącym sezonie 1305 minut i jest pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Marcelino.

Z jednej strony Żółta Łódź Podwodna ma opcję wykupu za 12 milionów euro i może spróbować zatrzymać piłkarza na stałe, z drugiej strony natomiast Królewscy zachowali prawo odkupu do 2026 roku. W związku z tym Real może odzyskać swojego wychowanka za 25 milionów euro.

Villarreal rozważa zapłatę wspomnianej kwoty wykupu, aby mieć pełne prawa do zawodnika. Mimo to w Madrycie uważnie śledzą rozwój sytuacji. Decyzja w sprawie przyszłości stopera ma zapaść dopiero po sezonie. Dla samego piłkarza powrót do Realu byłby spełnieniem marzeń. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że walka o skład nie byłaby łatwa.

