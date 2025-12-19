Real Madryt chce pokrzyżować plany Manchesteru United! Chodzi o transfer

19:04, 19. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fichajes

Real Madryt może przeprowadzić głośny transfer i tym samym pokrzyżować plany Manchesteru United. Na celowniku Królewskich znalazł się Ruben Neves z Al-Hilal - przekazuje "Fichajes".

Xabi Alonso
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt włącza się do walki o Rubena Nevesa

Real Madryt w obecnym sezonie nie spisuje się na miarę oczekiwań. Królewscy w letnim okienku transferowym przeszli gruntowną przebudowę kadry. Władze klubu nie są zadowolone z wyników, przez co na cenzurowanym znalazł się Xabi Alonso. Mówiło się w mediach, że hiszpański szkoleniowiec może opuścić Estadio Santiago Bernabeu, jeśli sytuacja drużyny nie ulegnie poprawie.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe wieści transfer. Serwis „Fichajes” poinformował, że wicemistrzowie Hiszpanii zamierzają wkrótce pokrzyżować plany Manchesteru United. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Ruben Neves z Al-Hilal, który jest celem transferowym Czerwonych Diabłów.

Reprezentant Portugalii lada moment opuści Arabię Saudyjską. Pomocnik nie ma zamiaru kontynuować współpracy z Al-Hilal, a jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku. Obecny pracodawca zawodnika ma zatem ostatni dzwonek, aby spieniężyć jego odejście. Zapowiada się zatem elektryzująca walka o transfer między Realem Madryt a Manchesterem United.

Ruben Neves w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Al-Hilal. Portugalczyk może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

