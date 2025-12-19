Man Utd pracuje nad głośnym transferem. Szykuje ofertę

Manchester United przyspiesza działania na rynku transferowym przed styczniem. Według The Times Ruben Neves odrzucił ofertę nowego kontraktu w Al Hilal i chce wrócić do Anglii, co wyraźnie ożywia sytuację wokół jego przyszłości.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United planuje transfer Rubena Nevesa

Manchester United szuka wzmocnień w środku pola, a Ruben Neves coraz częściej pojawia się w klubowych analizach. Portugalczyk dał jasny sygnał, że nie zamierza przedłużać umowy z Al Hilal. Jego celem jest powrót do Premier League, co stawia angielskie kluby w uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej.

Al Hilal zapłaciło za Nevesa około czterdziestu siedmiu milionów funtów w 2023 roku. Transfer był jednym z symboli ekspansji ligi saudyjskiej. Dziś sytuacja wygląda inaczej, bo relacja między klubem a zawodnikiem zbliża się do końca. Saudyjczycy wolą sprzedać pomocnika zimą, niż ryzykować jego odejście za darmo latem.

Cena wywoławcza ma wynosić około osiemnastu milionów funtów. To znacznie obniża próg wejścia dla zainteresowanych. Manchester United jest świadomy słabszej pozycji negocjacyjnej Al Hilal i może spróbować jeszcze bardziej zbić kwotę transferu.

Dla United Neves byłby odpowiedzią na kilka problemów naraz. Klub potrzebuje większej kontroli w środku pola, spokoju w rozegraniu i lidera, który potrafi wziąć odpowiedzialność w trudnych momentach. Portugalczyk wnosi doświadczenie z Premier League, inteligencję taktyczną i gotowość do gry od zaraz.

Manchester United monitoruje też innych zawodników. Na liście znajdują się Adam Wharton, Elliot Anderson, Joao Gomes oraz Carlos Baleba. Każdy z nich wpisuje się w długofalową przebudowę drugiej linii, ale Neves wyróżnia się profilem piłkarza, który wzmocni zespół na już.

