Real Madryt ma konkurenta do walki o Konate. Gigant wyraził zainteresowanie

11:40, 11. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Defensa Central

Ibrahima Konate od dawna jest łączony z Realem Madryt. Jak podaje Defensa Central, stoper Liverpoolu może trafić jednak do innego giganta.

Ibrahima Konate
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Chelsea reaguje na kontuzję Colwilla

Podstawowy obrońca Chelsea, Levi Colwill odniósł poważną kontuzję, przez którą będzie musiał pauzować przez większość sezonu. W związku z tym The Blues rozglądają się za nowym stoperem. Na liście życzeń pojawił się Ibrahima Konate.

Londyńczycy są gotowi wyłożyć 50 milionów euro. To kwota, którą Liverpool może zaakceptować, biorąc pod uwagę, że Francuzowi pozostał tylko rok kontraktu. Z drugiej strony The Reds nie chcą oddawać swojej gwiazdy do bezpośredniego rywala. Dlatego ten transfer wydaje się mało prawdopodobny.

Klub z Anfield nie chce sprzedawać 26-latka i wciąż ma nadzieję, że uda się przedłużyć umowę z zawodnikiem. Jest jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu Arne Slota. Jeśli Konate zdecyduje się na odejście, to będzie chciał przejść do Realu Madryt, jednak wciąż jest szansa, że pozostanie w Liverpoolu. Chelsea musi więc poszukać innych dostępnych opcji na rynku transferowym.

Z kolei Królewscy mają plan, żeby sprowadzić gwiazdora w przyszłym roku za darmo, a więc podobnie jak zrobili to wcześniej w przypadku Trenta Alexandra-Arnolda.

Zobacz także: Modrić może wrócić do Realu Madryt. To byłaby wielka sprawa