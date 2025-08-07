Modrić może wrócić do Realu Madryt. To byłaby wielka sprawa

10:30, 7. sierpnia 2025 11:21, 7. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Defensa Central

Luka Modrić może ponownie zagościć w Realu Madryt. Jak podaje Defensa Central, Chorwat po zakończeniu kariery ma wrócić do klubu w nowej roli.

Luka Modrić
Obserwuj nas w
Jose-Manuel Colomo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić może zostać trenerem Realu Madryt

Luka Modrić zakończył swoją przygodę z Realem Madryt w czerwcu tego roku. Chorwat po trzynastu latach spędzonych na Santiago Bernabeu i sześciu triumfach w Lidze Mistrzów przeniósł się do Milanu.

Według serwisu Defensa Central, jeden z najlepszych pomocników w historii Los Blancos miał już podczas ostatnich rozmów z Florentino Perezem zadeklarować chęć powrotu do klubu. Nie chodzi już oczywiście o rolę piłkarza. 39-latek po zakończeniu kariery chce zostać trenerem. Prezydent Królewskich miał mu obiecać, że drzwi do akademii młodzieżowej są dla niego otwarte.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real Madryt obserwuje rozchwytywaną gwiazdę. Gigant odrzucił już jedną ofertę
Arda Guler i David Alaba
Real Madryt chce go sprzedać. Słynny piłkarz podjął decyzję
Endrick
Endrick się nie podda. Jasny przekaz młodej gwiazdy Realu

To właśnie w La Fabrica karierę w roli szkoleniowca zaczynali m.in. Zinedine Zidane czy Xabi Alonso. Modrić po zawieszeniu butów na kołku mógłby rozpocząć pracę z którąś z młodzieżowych drużyn Realu. Sam Chorwat uważa to za naturalną kontynuację swojej przygody z piłką.

Byłoby to świetne przygotowanie, żeby po kilku latach podjąć się poważniejszej roli, być może zostać pierwszym trenerem klubu z Santiago Bernabeu. Hiszpański gigant w ostatnich latach często stawia na byłych zawodników, ponieważ dobrze znają oni filozofię klubu.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

Na razie jednak Modrić nie kończy jeszcze kariery i przygotowuje się do nowego sezonu z Milanem. Natomiast zawodnik już myśli o kolejnych krokach i wygląda na to, że po karierze może ponownie zagościć w stolicy Hiszpanii.

Zobacz także: Rodrygo może odejść z Realu. Angielski gigant szykuje ofertę