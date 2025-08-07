Modrić może wrócić do Realu Madryt. To byłaby wielka sprawa

Luka Modrić może ponownie zagościć w Realu Madryt. Jak podaje Defensa Central, Chorwat po zakończeniu kariery ma wrócić do klubu w nowej roli.

Jose-Manuel Colomo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić może zostać trenerem Realu Madryt

Luka Modrić zakończył swoją przygodę z Realem Madryt w czerwcu tego roku. Chorwat po trzynastu latach spędzonych na Santiago Bernabeu i sześciu triumfach w Lidze Mistrzów przeniósł się do Milanu.

Według serwisu Defensa Central, jeden z najlepszych pomocników w historii Los Blancos miał już podczas ostatnich rozmów z Florentino Perezem zadeklarować chęć powrotu do klubu. Nie chodzi już oczywiście o rolę piłkarza. 39-latek po zakończeniu kariery chce zostać trenerem. Prezydent Królewskich miał mu obiecać, że drzwi do akademii młodzieżowej są dla niego otwarte.

To właśnie w La Fabrica karierę w roli szkoleniowca zaczynali m.in. Zinedine Zidane czy Xabi Alonso. Modrić po zawieszeniu butów na kołku mógłby rozpocząć pracę z którąś z młodzieżowych drużyn Realu. Sam Chorwat uważa to za naturalną kontynuację swojej przygody z piłką.

Byłoby to świetne przygotowanie, żeby po kilku latach podjąć się poważniejszej roli, być może zostać pierwszym trenerem klubu z Santiago Bernabeu. Hiszpański gigant w ostatnich latach często stawia na byłych zawodników, ponieważ dobrze znają oni filozofię klubu.

Na razie jednak Modrić nie kończy jeszcze kariery i przygotowuje się do nowego sezonu z Milanem. Natomiast zawodnik już myśli o kolejnych krokach i wygląda na to, że po karierze może ponownie zagościć w stolicy Hiszpanii.

Zobacz także: Rodrygo może odejść z Realu. Angielski gigant szykuje ofertę