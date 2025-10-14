Real Madryt kusi gwiazdę. Wielka premia za podpisanie kontraktu

Dayot Upamecano, a nie Ibrahima Konate jest priorytetem transferowym Królewskich - informuje Cadena SER. Real Madryt jest gotów zaproponować mu aż 20 mln euro premii za podpisanie kontraktu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dayot Upamecano bliżej Realu Madryt niż Ibrahima Konate

Real Madryt, choć w ostatnie lato przemodelował formację obronną, wciąż ma w planach transfer środkowego obrońcy. Wynika to z faktu, że w najbliższej przyszłości z klubem może pożegnać się David Alaba. Ponadto niepewni dalszego pobytu są Antonio Rudiger i Raul Asencio. Z tego względu w stolicy Hiszpanii rozglądają się za nowym stoperem, który wzmocni siłę zespołu.

Wydaje się, że w grze jest dwóch głównych kandydatów. Pierwszy z nich to Ibrahima Konate, czyli gracz Liverpoolu. Ostatnio podczas zgrupowania reprezentacji Francji na transfer do Realu miał go namawiać Kylian Mbappe. Francuz ma wygasający kontrakt latem przyszłego roku, więc od stycznia będzie mógł negocjować z dowolnym klubem.

Druga opcja to również piłkarz z Francji, ale tym razem grający w Bundeslidze – Dayot Upamecano. W jego przypadku również mowa o wolnym transferze, ponieważ umowa z Bayernem Monachium obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik prowadzi jednak rozmowy z Bawarczykami ws. przedłużenia umowy.

Jak podaje serwis Cadena SER w Madrycie zdecydowali, kto będzie priorytetem. Okazuje się, że nastąpił zwrot akcji, ponieważ to Upamecano, a nie Konate jest pierwszym wyborem Los Blancos. Co więcej, Real świadomy rozmów 26-latka z Bayernem kusi go olbrzymią premią za podpisanie kontraktu. Królewscy są gotowi zapłacić mu dodatkowe 20 milionów euro za sam podpis.