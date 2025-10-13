Mbappe namawia gwiazdę na transfer. Real może składać ofertę

Kylian Mbappe podczas zgrupowania reprezentacji Francji namawiał kolegę z zespołu na transfer do Realu Madryt. Nie jest tajemnicą, że Królewscy chcą, aby do zespołu dołączył Ibrahima Konate.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe namawiał Konate na transfer do Realu Madryt

Real Madryt, choć w minione lato sprowadził młodego środkowego obrońcę w postaci Deana Huijsena, wciąż myśli o kolejnych wzmocnieniach. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości z klubem pożegnają się dwaj stoperzy, czyli Raul Asencio i David Alaba. W związku z tym w stolicy Hiszpanii trwa obserwacja potencjalnych piłkarzy, którzy wzmocnią kadrę pierwszego zespołu.

Jedną z okazji na rynku transferowym bez wątpienia jest Ibrahima Konate. Francuz nie podpisał jeszcze nowego kontraktu, a obecna umowa z Liverpoolem wygasa wraz z końcem sezonu. Media od dawna spekulują, że obrońca trafi do drużyny z Madrytu.

Podczas trwającego zgrupowania reprezentacji Francji sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Kylian Mbappe. Z informacji serwisu Defensa Central wynika, że gwiazdor Królewskich rozmawiał ze swoim kolegą z drużyny narodowej o potencjalnej zmianie klubu. 26-latek miał przekonywać Konatę, aby zgodził się przejść do Realu na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku.

Źródło jest zdania, że Konate z chęcią podpisze kontrakt z Los Blancos. Co więcej, stoper The Reds ma podobno czekać na propozycję z hiszpańskiego klubu. Wychodzi więc na to, że Liverpool mimo dużych starań, aby zatrzymać piłkarza, znowu straci ważnego zawodnika na rzecz 15-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów. Kilka miesięcy temu na taki ruch zdecydował się Trent Alexander-Arnold.

Konate w drużynie z Anfield Road występuje od lipca 2021 roku. Łącznie rozegrał 142 spotkania, w których zdobył 5 goli.