Real Madryt kupił napastnika. Transfer z 2. ligi hiszpańskiej

Real Madryt pozyskał nowego napastnika. Za niecały milion euro do zespołu dołączył Rachad Fettal z Almerii. Marokańczyk urodzony w Hiszpanii wzmocni zespół Castilli - informuje Fabrizio Romano.

Rachad Fettal zamienił Almerię na Real Madryt

Real Madryt kilka dni temu przegrał z Paris Saint-Germain aż (0:4). Tym samym podopieczni Xabiego Alonso pożegnali się z Klubowymi Mistrzostwami Świata na etapie półfinału. Tamta porażka sprawiła, że prezydent Królewskich zmienił zdanie ws. transferów. Florentino Perez będzie chciał wzmocnić zespół przed zamknięciem okna transferowego. Na razie wzmocnień doczekał się zespół Castilli.

Druga drużyna Realu Madryt została wzmocniona poprzez transfer nowego napastnika. Jak przekazał Fabrizio Romano piłkarzem Los Blancos został Rachad Fettal. 20-latek według hiszpańskich mediów kosztował ok. 900 tysięcy euro.

Fettal to wychowanek Almerii, gdzie debiutował w sezonie 2023/2024. Na swoim koncie ma nawet jedno spotkanie w La Lidze, lecz ostatnią kampanię spędził na zapleczu hiszpańskiej elity. W rozgrywkach La Liga 2 rozegrał 16 meczów, zdobywając jednego gola.

Umowa z napastnikiem została podpisana do 2028 roku. Sprowadzenie Fettala to nowy początek w Castilli, która przejdzie przebudową po zmianie trenera. Raul Gonzalez, który odpowiadał za wyniki zespołu w ostatnich latach został zastąpiony przez Alvaro Arbeloę. Transfer Marokańczyka urodzonego w Hiszpanii ma pomóc w wywalczeniu awansu do Segunda Division.