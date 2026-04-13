Real Madryt dalej może go sprowadzić. Potrzebuje 60 mln euro

Nico Schlotterbeck przedłużył umowę z Borussią Dortmund, ale to nie wyklucza jego transferu. "Bild" informuje, że Real Madryt dalej się nim interesuje i może aktywować klauzulę wykupu.

Schlotterbeck wciąż myśli o transferze do giganta

Nico Schlotterbeck na przestrzeni ostatnich miesięcy był dość mocno łączony z transferem. Borussia Dortmund nie mogła porozumieć się z nim w sprawie przedłużenia umowy, więc ten oczywiście trafił na listy życzeń europejskich gigantów. Media rozpisywały się o nim w kontekście Realu Madryt, Barcelony czy Liverpoolu. Kilka dni temu oficjalnie poinformowano o nowym kontrakcie, ważnym do 2031 roku.

Wydawało się, że to definitywnie zamyka temat jego odejścia, natomiast „Bild” ujawnił, że w umowie znajduje się atrakcyjna klauzula wykupu. Sięga zaledwie 60 milionów euro, co w przypadku zawodnika takiej klasy można mówić wręcz o promocji. Borussia Dortmund oczywiście liczy, że Schlotterbeck nie będzie miał w głowie przeprowadzki, ale jego marzeniem ma być gra dla Realu Madryt. Niewykluczone, że transfer stanie się faktem nawet tego lata.

Królewscy rozglądają się za nowym obrońcą, a Schlotterbeck to dla wielu cel numer jeden. Do pewnego momentu kandydatem był też Ibrahima Konate, ale niemiecki stoper wzbudza większy podziw. Real Madryt jest gotowy wydać na niego 60 milionów euro.

Atrakcyjnym kierunkiem dla Schlotterbecka byłby również Bayern Monachium, ale klauzula nie obejmuje klubów Bundesligi. Borussia Dortmund zabezpieczyła się w ten sposób przed odejściem swojej gwiazdy do ligowego rywala.