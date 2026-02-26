Real Madryt wytypował następcę Courtoisa! Hit na horyzoncie

15:57, 26. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Jorge C Picon / thechelseachronicle.com

Real Madryt zaczął rozglądać się za następcą Thibauta Courtoisa. Jak się okazuje, Królewscy znaleźli kandydata w Premier League. Na ich celowniku znalazł się Bart Verbruggen z Brighton & Hove Albion - informuje Jorge C Picon.

Thibaut Courtois
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Bart Verbruggen zastąpi Thibauta Courtoisa w Realu Madryt?

Real Madryt zameldował się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Alvaro Arbeloi przypieczętowali awans we wtorkowy wieczór, kiedy okazali się lepsi w dwumeczu od Benfiki Lizbona. Królewscy zmagają się jednak ze sporymi problemami, o czym mają świadomość władze klubu. Los Blancos zaczęli rozglądać się za transferami, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Ostatnio gruchnęły zaskakujące wiadomości, że Real Madryt zaczął rozglądać się za golkiperem, który długoterminowo zastąpi Thibauta Courtoisa. Informacje te potwierdza Jorge C Picon. Dziennikarz jednak dodaje, że Królewscy wytypowali kandydata do transferu. W kręgu zainteresowań hiszpańskiego zespołu znalazł się Bart Verbruggen, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion.

Real Madryt ma w swoich szeregach Andrija Łunina. Królewscy jednak niekoniecznie chcą w pełnym wymiarze postawić na reprezentanta Ukrainy, jeśli odejdzie Thibaut Courtoisa. Nieprzypadkowo zatem Florentino Perez i spółka zaczęli szukać nowego bramkarza. A kandydatura Barta Verbruggena jest na papierze niezwykle interesująca.

Reprezentant Holandii w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań między słupkami Brighton & Hove Albion. 22-latek zdołał zakończyć sześć meczów z zachowanym czystym kontem.

