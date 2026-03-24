Barcelona i Real już wiedzą. Schlotterbeck wybrał klub

12:48, 24. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Bild

Real Madryt i FC Barcelona poznali decyzję piłkarza. Nico Schlotterbeck zdecydował się przedłużyć kontrakt z Borussią Dortmund - donosi Bild. Umowa będzie ważna do 2031 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck przez ostatnie miesiące był łączony z wielkim transferem do La Liga. Z racji wygasającego kontraktu w czerwcu 2027 roku, mógłby zmienić klub po sezonie w promocyjnej cenie. Zabiegała o niego FC Barcelona i Real Madryt. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości środkowego obrońcy zapadła. Hiszpańscy giganci nie będą z niej zadowoleni.

Z informacji dziennika Bild wynika, że Schlotterbeck i Borussia uzgodnili warunki nowego kontraktu. Umowa ma obowiązywać do czerwca 2031 roku. 26-latek zostanie piłkarzem z najdłuższą umową w klubie oraz najlepiej zarabiającym graczem na Signal Iduna Park. Roczne wynagrodzenie może sięgnąć nawet 14 milionów euro, dodając w to premie. Nie oznacza to jednak, że transferu nie będzie.

Schlotterbeck zagwarantował sobie klauzulę odstępnego w kontrakcie. Zarówno Real, jak i Barcelona będą mogły go pozyskać za 60 milionów euro. Powyższy zapis będzie jednak aktywny dopiero latem 2027 roku. Przyszły sezon na pewno spędzi w Dortmundzie.

Borussia zrobiła świetny interes, sprowadzając Nico latem 2022 roku. Zapłacili za niego jedynie 20 milionów euro, a teraz mogą go sprzedać trzy razy drożej. Łącznie w barwach zespołu Schlotterbeck rozegrał 154 spotkania i zdobył 10 goli.

