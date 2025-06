Antonio Rudiger trafił na listę życzeń klubu z Arabii Saudyjskiej. Według dziennika "Marca", niemiecki obrońca jest przymierzany do Al-Nassr.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arabia Saudyjska kusi Antonio Rudigera

Antonio Rudiger, który do Realu Madryt trafił z Chelsea w 2022 roku, już latem ubiegłego roku był łączony z przeprowadzką do Al-Ittihad, jednak wtedy pozostał na Santiago Bernabeu. Teraz Al-Nassr chce niemieckiego zawodnika. To klub, w którym występuje Cristiano Ronaldo. Saudyjczycy kontynuują politykę sprowadzania wielkich nazwisk i chcą, aby Rudiger wzmocnił linię defensywną zespołu przed kolejnym sezonem.

Jak informuje „Marca”, Rudiger został niedawno zauważony na wspólnym obiedzie z Fernando Hierro, byłym kapitanem Królewskich, a obecnie dyrektorem sportowym Al-Nassr. Towarzyszyli również agenci zawodnika, co natychmiast wywołało falę spekulacji dotyczących możliwego transferu na Bliski Wschód. W kampanii 2024/25 Niemiec łącznie rozegrał 49 meczów i zdobył trzy bramki.

Obecnie priorytetem niemieckiego stopera jest powrót do pełni zdrowia. Rudiger przeszedł niedawno operację kolana. Według doniesień, Real nie zamierza blokować transferu, jeśli sam zawodnik zdecyduje się na odejście. Umowa byłego zawodnika m.in. Romy z Los Blancos obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Nie ma wątpliwości, że kolejne tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Rudigera. Jeśli Al-Nassr zaoferuje atrakcyjne warunki finansowe, 32-latek może zdecydować się na nowy rozdział w swojej karierze.