Real ma jasny plan wobec Nico Paza. Wątpliwości rozwiane

Real Madryt podjął decyzję w sprawie przyszłości Nico Paza i nie zamierza traktować go jak aktywa transferowego. Według Marki Argentyńczyk ma wrócić do klubu, by zostać ważnym elementem zespołu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Real Madryt zamyka temat sprzedaży Nico Paza

Real Madryt nie planuje sprzedaży Nico Paza po jego powrocie do klubu. W Valdebebas panuje przekonanie, że pomocnik jest częścią długofalowego projektu i ma realne szanse na grę w środka pola. Klub chce go odzyskać nie po to, by zarobić, ale by włączyć go do pierwszego zespołu na stałe.

Nico Paz w ostatnim czasie rozwijał się z dala od Santiago Bernabeu, zyskując regularność i odpowiedzialność, których wcześniej mu brakowało. Cotygodniowa gra w Como i większa rola w zespole pozwoliły mu dojrzeć jako piłkarzowi. Z zawodnika wychowanego w akademii stał się graczem, który potrafi realnie wpływać na przebieg spotkań w europejskim futbolu. Jego progres nie był gwałtowny, ale konsekwentny, a właśnie to w Madrycie ceni się najbardziej.

Nico Paz od dawna jest łączony z powrotem do Realu, a aktywowanie klauzuli wykupu to tylko kwestia czasu. Wraz z tym pojawiły się jednak pytania o miejsce w kadrze, bo rywalizacja w środku pola jest bardzo duża. Część obserwatorów sugerowała, że klub sprowadzi go wyłącznie po to, by sprzedać z zyskiem latem. Marca zdecydowanie temu zaprzecza.

Nico Paz ma wrócić do Madrytu za kwotę dziewięciu milionów euro po dwóch sezonach gry we Włoszech, które znacząco go ukształtowały. Jego postępy nie umknęły innym klubom, a zainteresowanie płynie zarówno z Serie A, jak i z Premier League. Stanowisko Realu pozostaje jednak niezmienne. Paz nie jest kartą przetargową. Klub widzi w nim piłkarza na lata i chce sprawdzić jego potencjał już na najwyższym poziomie.

