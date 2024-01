Jak donoszą hiszpańskie media Real Madryt dołączył do grona klubów, które mają na swoim celowniku 17-letniego Brazylijczyka z Fluminense, Kauę Eliasa. Wcześniej napastnikiem interesowała się już Barcelona.

IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Kaua Elias

Kaua Elias uznawany jest za duży talent

Napastnik ten gra na razie dla Fluminense

Interesują się nim Real Madryt i Barcelona

Brazylijski talent trafi do Realu?

17-letni Kaua Elias wystąpił jak dotąd w zaledwie dwóch meczach w pierwszym zespole Fluminense. Skauci na całym świecie zwrócili jednak na niego uwagę podczas mistrzostw świata do lat 17. Napastnik ten błyszczał w barwach reprezentacji Brazylii i w 12 występach zdobył dziewięć goli.

Jak donosi Mundo Deportivo Real Madryt dołączył do Barcelony, która już wcześniej wyraziła zainteresowanie tym graczem.

Spekuluje się, że do ewentualnego transferu 17-latka do Europy mogłoby dojść najwcześniej latem, po zakończeniu tego sezonu. Elias przykuwa też zainteresowanie klubów z Serie A i Premier League. Nie jest więc powiedziane, że trafi na pewno do hiszpańskiej La Liga.

