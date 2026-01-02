Real czy Liverpool? Guehi wybrał nowy klub

Marc Guehi po zakończeniu sezonu opuści Crystal Palace ze względu na wygasający kontrakt. Dziennik AS poinformował, że Anglik chce dołączyć do Realu Madryt. O obrońcy marzy także Liverpool.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Guehi chce grać dla Realu Madryt

Marc Guehi to jeden z zawodników, którzy cieszą się największym zainteresowaniem pod kątem letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że Anglik za sześć miesięcy na pewno zmieni klub, ponieważ wygasa jego kontrakt z Crystal Palace. Umowa nie zostanie przedłużona, a środkowy obrońca może przebierać w ofertach od innych drużyn.

W gronie potencjalnych kierunków są topowe kluby na czele z Realem Madryt, FC Barceloną czy Liverpoolem. Według najnowszych informacji dziennika AS kontakt z otoczeniem piłkarza nawiązali przedstawiciele Los Blancos.

To samo źródło twierdzi, że Guehi, mając do wyboru kilka ofert skłania się ku grze w Hiszpanii, a dokładnie w Realu Madryt. Reprezentant Anglii chce przenieść się na Santiago Bernabeu mimo zainteresowania Liverpoolu. Co ciekawe latem ubiegłego roku 25-latek był dogadany z The Reds. Na przeszkodzie stanął jednak brak możliwości transferu jego następcy przez Crystal Palace.

Mimo faktu, że Guehi preferuje Real, Liverpool wciąż wierzy, że uda im się ściągnąć go na Anfield Road. Zapowiada się więc zacięta walka o podpis na kontrakcie urodzonego w Wybrzeżu Kości Słoniowej zawodnika. W obecnym klubie, czyli Crystal Palace występuje od lipca 2021 roku. Wcześniej grał w dwóch innych angielskich zespołach: Chelsea i Swansea.