Real, Barcelona i inne wielki kluby chcą obrońcę La Liga. Rośnie zainteresowanie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rośnie zainteresowanie obrońcą Rayo

Coraz więcej zespołów jest zainteresowanych pozyskaniem Andrei Ratiu. Jak pisaliśmy wcześniej, Rumun od dawna przyciąga uwagę Barcelony. Według doniesień portalu Fichajes do wyścigu po 26-letniego obrońcę dołączył Bayer Leverkusen, który chce pozyskać go w letnim okienku transferowym.

W klubie spodziewają się odejścia Jeremiego Frimponga, dlatego poszukują jego następcy. Zespół Xabiego Alonso jest gotowy aktywować klauzulę odstępnego wynoszącą 25 milionów euro. Niemcy chcą uprzedzić konkurencję i dopiąć transfer jeszcze przed końcem sezonu. Sytuację monitoruje również Villarreal.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Obrońca Rayo Vallecano rozgrywa znakomity sezon i stał się kluczową postacią swojej drużyny. To sprawiło, że znalazł się on na radarze Realu Madryt, który także chce wzmocnić prawą stronę defensywy.

Ta pozycja jest jednym z największych problemów Los Blancos. Dani Carvajal zmaga się z kontuzją, a choć Carlo Ancelotti ma jeszcze do dyspozycji Lucasa Vazqueza, jego forma pozostawia wiele do życzenia. To skłoniło klub do rozejrzenia się za innymi opcjami. Jednak priorytetem dla Królewskich aktualnie jest przede wszystkim pozyskanie Trenta Alexandra-Arnolda.

Ratiu w bieżącym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 12 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona ubiegnie Real przy transferze? Klub opracował plan