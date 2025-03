Man City przejmie cel transferowy Barcelony? Obrońca rozchwytywany

Manchester City dołącza do wyścigu o Andreia Rațiu, bocznego obrońcę Rayo Vallecano - podaje El Nacional. Reprezentant Rumunii od dawna znajduje się na radarze Barcelony, która szuka zmiennika Julesa Kounde.

PA Images / Sipa US /Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Hansi Flick

Andrei Ratiu obserwowany przez Manchester City i Barcelonę

Andrei Ratiu to prawy obrońca Rayo Vallecano. FC Barcelona od dawna ma na celowniku 26-letniego Rumuna. Klub szuka defensora, który mógłby być zmiennikiem Julesa Kounde. Francuz w tym sezonie pojawił się na boisku we wszystkich spotkaniach i wygląda na to, że Hansi Flick nie bardzo ufa Hectorowi Fortowi.

Jednak Manchester City może skomplikować plany Blaugrany. Obywatele szukają następcy Kyle’a Walkera, którego odejście osłabiło prawą stronę defensywy drużyny Pepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec wierzy, że jest w stanie rozwinąć reprezentanta Rumunii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

City ma wyraźną przewagę finansową na Barceloną. Rayo Vallecano nie chce stracić swojego kluczowego zawodnika za niską kwotę. Blaugranie może być ciężko konkurować z angielskim klubem pod tym względem.

Jednak decydującym czynnikiem może być wola samego piłkarza. Ratiu chce regularnie grać i rozwijać swoje umiejętności. Zawodnik może więc wybrać klub, który zapewni mu do tego lepsze warunki.

W bieżącym sezonie zawodnik Rayo zagrał w 28 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty. W znacznej większości spotkań gra od deski do deski.

Zobacz także: Barcelona sprzeda zawodnika? Flick podjął decyzję