Real Madryt otwiera drzwi. Czas tego zawodnika w klubie dobiega końca?

Real Madryt jest otwarty na radykalną decyzję w sprawie przyszłości jednego z bardziej doświadczonych zawodników. Konkretne wieści na jego temat przekazał serwis Defensa Central.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt chce sprzedać Davida Alabę

Real Madryt, ze względu na wysokie koszty utrzymania Davida Alaby, jest gotów rozważyć jego sprzedaż. Tym bardziej że Austriak nie cieszy się pełnym zaufaniem trenera Xabiego Alonso. Ciekawe wieści na temat defensora przekazał serwis Defensa Central, który regularnie informuje o sprawach związanych z Królewskimi.

Według źródła, choć Alaba jest zdecydowany kontynuować karierę w Hiszpanii, jego agent został już uprzedzony, że jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni do klubu wpłynie atrakcyjna oferta, Real Madryt będzie skłonny ją rozważyć.

W gronie potencjalnych zainteresowanych transferem mają znajdować się trzy kluby z Arabii Saudyjskiej. 33-letni zawodnik jest obecnie wyceniany na około sześć milionów euro.

107-krotny reprezentant Austrii trafił do Realu Madryt w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu, po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem Monachium. Jego obecna umowa z madryckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Jak dotąd Alaba rozegrał w barwach Realu łącznie 116 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. W trakcie pobytu w Madrycie dwukrotnie sięgał po trofeum Ligi Mistrzów oraz dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii. Ma również na koncie triumfy w Pucharze Króla i Superpucharze Europy.

