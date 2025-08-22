RB Lipsk otwiera nowy rozdział. Wielkie transfery Czerwonych Byków

RB Lipsk ma za sobą fatalny sezon. Nowa kampania ma być też nowym rozdziałem w historii klubu. Czerwone Byki w letnim okienku transferowym dokonały bowiem wiele interesujących wzmocnień.

Ezechiel Banzuzi oraz Johan Bakayoko
Herrmann Agenturfotografie / Alamy Na zdjęciu: Ezechiel Banzuzi oraz Johan Bakayoko

RB Lipsk – transfery przed sezonem 2025/26

RB Lipsk chciałby jak najszybciej zapomnieć o poprzednim sezonie. Czerwone Byki mierzyły się wówczas z wieloma problemami i zakończyły rozgrywki Bundesligi dopiero na siódmej lokacie. Tym samym drużyna z Red Bull Arena w nowym sezonie nie będzie reprezentował Niemiec w europejskich pucharach.

Trwające wciąż letnie okienko transferowe jest niezwykle intensywne w obozie RB Lipska. Niemiecki klub dokonał wielu interesujących wzmocnień, które mają im pomóc w walce o najważniejsze krajowe trofea. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Johana Bakayoko. Czerwone Byki wygrały rywalizację o utalentowane Belga z samym Liverpoolem.

Latem RB Lipsk pożegnał także wielu zawodników. Drużynę z Red Bull Arena przede wszystkim opuścił Benjamin Sesko. Reprezentant Słowenii zasilił szeregi Manchesteru United. Czerwone Byki zarobiły na odejściu napastnika ponad 70 milionów euro. Klub rozstał się również z Yussufem Poulsenem, który od lat stanowił o sile drużyny.

RB Lipsk – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Wesleyprawy obrońcaFlamengo25 mln euro
Neil El Aynaouiśrodkowy pomocnikRC Lens23,50 mln euro
Leon Baileyprawy napastnikAston Villawyp. 3 mln euro
Evan FergusonnapastnikBrightonwyp. 3 mln euro
Daniele Ghilardiśrodkowy obrońcaHellas Veronawyp. 2,5 mln euro
Devis VasquezbramkarzAC Milanbez odstępnego
Radosław ŻeleznybramkarzJuventusbez odstępnego
Kwoty według: Transfermarkt

RB Lipsk – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Benjamin SeskonapastnikManchester United76,5 mln euro
Ilaix Moribaśrodkowy pomocnikCelta Vigo6 mln euro
Janis BlaswichbramkarzBayer Leverkusen4 mln euro
Andre SilvanapastnikElche1 mln euro
Yussuf PoulsennapastnikHSV Hamburg1 mln euro
Jonathan Norbyeśrodkowy obrońcaArminia Bielefeldwyp. 100 tys. euro
Yannick EduardonapastnikFC Dordecht100 tys. euro
Timo SchlieckbramkarzGreuther Furth100 tys. euro
Tim Kohlerśrodkowy obrońcaVfB Stuttgart II?
Nuha Jattaofensywny pomocnikVfB Stuttgart II?
Frederik Jakelśrodkowy obrońcaEintracht Brunszwikwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy RB Lipska

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 11
  • Wydatki na transfery: 112 mln euro
  • Zarobki na transferach: 88,80 mln euro

Pogłoski transferowe wokół RB Lipska

Niewykluczone, że RB Lipsk dokona jeszcze wzmocnień podczas trwającego letniego okienka transferowego. Czerwone Byki myślą jeszcze o sprowadzeniu nowego defensora. Najnowsze doniesienia sugerują, że włączą się do walki o piłkarza Chelsea. Na ich radarze znalazł się bowiem Trevoh Chalobah.

Lada moment RB Lipsk może stracić również swoją gwiazdę. A chodzi o Xaviego Simonsa. Od dłuższego czasu reprezentant Holandii negocjuje transfer do Chelsea. Rozmowy jednak między stronami od pewnego momentu stoją w miejscu.

