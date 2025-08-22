RB Lipsk ma za sobą fatalny sezon. Nowa kampania ma być też nowym rozdziałem w historii klubu. Czerwone Byki w letnim okienku transferowym dokonały bowiem wiele interesujących wzmocnień.

Herrmann Agenturfotografie / Alamy Na zdjęciu: Ezechiel Banzuzi oraz Johan Bakayoko

RB Lipsk – transfery przed sezonem 2025/26

RB Lipsk chciałby jak najszybciej zapomnieć o poprzednim sezonie. Czerwone Byki mierzyły się wówczas z wieloma problemami i zakończyły rozgrywki Bundesligi dopiero na siódmej lokacie. Tym samym drużyna z Red Bull Arena w nowym sezonie nie będzie reprezentował Niemiec w europejskich pucharach.

Trwające wciąż letnie okienko transferowe jest niezwykle intensywne w obozie RB Lipska. Niemiecki klub dokonał wielu interesujących wzmocnień, które mają im pomóc w walce o najważniejsze krajowe trofea. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Johana Bakayoko. Czerwone Byki wygrały rywalizację o utalentowane Belga z samym Liverpoolem.

Latem RB Lipsk pożegnał także wielu zawodników. Drużynę z Red Bull Arena przede wszystkim opuścił Benjamin Sesko. Reprezentant Słowenii zasilił szeregi Manchesteru United. Czerwone Byki zarobiły na odejściu napastnika ponad 70 milionów euro. Klub rozstał się również z Yussufem Poulsenem, który od lat stanowił o sile drużyny.

RB Lipsk – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Wesley prawy obrońca Flamengo 25 mln euro Neil El Aynaoui środkowy pomocnik RC Lens 23,50 mln euro Leon Bailey prawy napastnik Aston Villa wyp. 3 mln euro Evan Ferguson napastnik Brighton wyp. 3 mln euro Daniele Ghilardi środkowy obrońca Hellas Verona wyp. 2,5 mln euro Devis Vasquez bramkarz AC Milan bez odstępnego Radosław Żelezny bramkarz Juventus bez odstępnego Kwoty według: Transfermarkt

RB Lipsk – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Benjamin Sesko napastnik Manchester United 76,5 mln euro Ilaix Moriba środkowy pomocnik Celta Vigo 6 mln euro Janis Blaswich bramkarz Bayer Leverkusen 4 mln euro Andre Silva napastnik Elche 1 mln euro Yussuf Poulsen napastnik HSV Hamburg 1 mln euro Jonathan Norbye środkowy obrońca Arminia Bielefeld wyp. 100 tys. euro Yannick Eduardo napastnik FC Dordecht 100 tys. euro Timo Schlieck bramkarz Greuther Furth 100 tys. euro Tim Kohler środkowy obrońca VfB Stuttgart II ? Nuha Jatta ofensywny pomocnik VfB Stuttgart II ? Frederik Jakel środkowy obrońca Eintracht Brunszwik wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy RB Lipska

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 11

11 Wydatki na transfery: 112 mln euro

112 mln euro Zarobki na transferach: 88,80 mln euro

Pogłoski transferowe wokół RB Lipska

Niewykluczone, że RB Lipsk dokona jeszcze wzmocnień podczas trwającego letniego okienka transferowego. Czerwone Byki myślą jeszcze o sprowadzeniu nowego defensora. Najnowsze doniesienia sugerują, że włączą się do walki o piłkarza Chelsea. Na ich radarze znalazł się bowiem Trevoh Chalobah.

Lada moment RB Lipsk może stracić również swoją gwiazdę. A chodzi o Xaviego Simonsa. Od dłuższego czasu reprezentant Holandii negocjuje transfer do Chelsea. Rozmowy jednak między stronami od pewnego momentu stoją w miejscu.