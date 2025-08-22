RB Lipsk – transfery przed sezonem 2025/26
RB Lipsk chciałby jak najszybciej zapomnieć o poprzednim sezonie. Czerwone Byki mierzyły się wówczas z wieloma problemami i zakończyły rozgrywki Bundesligi dopiero na siódmej lokacie. Tym samym drużyna z Red Bull Arena w nowym sezonie nie będzie reprezentował Niemiec w europejskich pucharach.
Trwające wciąż letnie okienko transferowe jest niezwykle intensywne w obozie RB Lipska. Niemiecki klub dokonał wielu interesujących wzmocnień, które mają im pomóc w walce o najważniejsze krajowe trofea. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Johana Bakayoko. Czerwone Byki wygrały rywalizację o utalentowane Belga z samym Liverpoolem.
Latem RB Lipsk pożegnał także wielu zawodników. Drużynę z Red Bull Arena przede wszystkim opuścił Benjamin Sesko. Reprezentant Słowenii zasilił szeregi Manchesteru United. Czerwone Byki zarobiły na odejściu napastnika ponad 70 milionów euro. Klub rozstał się również z Yussufem Poulsenem, który od lat stanowił o sile drużyny.
RB Lipsk – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Wesley
|prawy obrońca
|Flamengo
|25 mln euro
|Neil El Aynaoui
|środkowy pomocnik
|RC Lens
|23,50 mln euro
|Leon Bailey
|prawy napastnik
|Aston Villa
|wyp. 3 mln euro
|Evan Ferguson
|napastnik
|Brighton
|wyp. 3 mln euro
|Daniele Ghilardi
|środkowy obrońca
|Hellas Verona
|wyp. 2,5 mln euro
|Devis Vasquez
|bramkarz
|AC Milan
|bez odstępnego
|Radosław Żelezny
|bramkarz
|Juventus
|bez odstępnego
RB Lipsk – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Benjamin Sesko
|napastnik
|Manchester United
|76,5 mln euro
|Ilaix Moriba
|środkowy pomocnik
|Celta Vigo
|6 mln euro
|Janis Blaswich
|bramkarz
|Bayer Leverkusen
|4 mln euro
|Andre Silva
|napastnik
|Elche
|1 mln euro
|Yussuf Poulsen
|napastnik
|HSV Hamburg
|1 mln euro
|Jonathan Norbye
|środkowy obrońca
|Arminia Bielefeld
|wyp. 100 tys. euro
|Yannick Eduardo
|napastnik
|FC Dordecht
|100 tys. euro
|Timo Schlieck
|bramkarz
|Greuther Furth
|100 tys. euro
|Tim Kohler
|środkowy obrońca
|VfB Stuttgart II
|?
|Nuha Jatta
|ofensywny pomocnik
|VfB Stuttgart II
|?
|Frederik Jakel
|środkowy obrońca
|Eintracht Brunszwik
|wypożyczenie
Bilans transferowy RB Lipska
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 11
- Wydatki na transfery: 112 mln euro
- Zarobki na transferach: 88,80 mln euro
Pogłoski transferowe wokół RB Lipska
Niewykluczone, że RB Lipsk dokona jeszcze wzmocnień podczas trwającego letniego okienka transferowego. Czerwone Byki myślą jeszcze o sprowadzeniu nowego defensora. Najnowsze doniesienia sugerują, że włączą się do walki o piłkarza Chelsea. Na ich radarze znalazł się bowiem Trevoh Chalobah.
Lada moment RB Lipsk może stracić również swoją gwiazdę. A chodzi o Xaviego Simonsa. Od dłuższego czasu reprezentant Holandii negocjuje transfer do Chelsea. Rozmowy jednak między stronami od pewnego momentu stoją w miejscu.