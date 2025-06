Rasmus Hojlund nie spełnia w Manchesterze United pokładanych w nim nadziei i jest łączony z odejściem. Napastnik stanowczo zareagował na plotki o transferze do Interu Mediolan.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Hojlund wiąże przyszłość z Old Trafford. Nie planuje odchodzić

Manchester United zbroi się przed startem kolejnego sezonu. Ruben Amorim otrzymał szansę, aby odbudować drużynę po kryzysie, w którym znajdowała się przez ostatnie miesiące. Cel na letnie okienko zakłada przebudowę kadry, a w szczególności ofensywy, która radziła sobie do tej pory fatalnie. W planach jest chociażby transfer napastnika z najwyższej półki – w tym przypadku faworytem zdaje się być Viktor Gyokeres, z którym Amorim współpracował wcześniej w Sportingu.

Kupno nowego snajpera wynika z faktu, że Rasmus Hojlund oraz Joshua Zirkzee nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Duńczyk ma za sobą już dwa sezony na Old Trafford i do tej pory nie zdołał potwierdzić, że wydanie na niego blisko 80 milionów euro było słuszną decyzją. Manchester United nie wyklucza rozstania z którymś z nich, jeśli uda się ściągnąć kolejnego napastnika.

Hojlund jest od tygodni łączony z powrotem do Serie A. Konkretne zainteresowanie ma wykazywać Inter Mediolan, który chciałby wypożyczyć go z opcją wykupu. O przyszłość został zapytany sam zawodnik, który zdementował jakiekolwiek informacje o opuszczeniu Old Trafford.

– Mam ważny kontrakt więc spodziewam się, że będę grał w Manchesterze United. Nie zwracam uwagi na doniesienia transferowe. STaram się trzymać od nich z daleka. Wiem, jakie są fakty. Mam umowę ważną do 2030 roku – zapewnił Hojlund.