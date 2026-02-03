Rashford zdecydował ws. powrotu do Man United. Barcelona zna decyzję

Marcus Rashford nie ma zamiaru wracać do Manchesteru United po wygaśnięciu jego wypożyczenia do Barcelony. Ofensywny gracz gotowy jest zrobić wszystko, aby pozostać w zespole Hansiego Flicka, o czym poinformował serwis "Mirror Football".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford gotów zrobić wszystko, aby pozostać w Barcelonie

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i to nawet pomimo tego, że latem klub miał spore problemy na rynku transferowym. Wystarczy przecież przypomnieć tylko wielką sagę transferową związaną ze sprowadzeniem Nico Williamsa. Skrzydłowy rozmyślił się na ostatnim etapie, a Duma Katalonii awaryjnie zmuszona była sięgnąć po Marcusa Rashforda. Te ruch okazał się strzelałem w dziesiątkę.

Anglik bowiem doskonale wkomponował się w zespół Hansiego Flicka, choć przecież nie było to takie oczywiste na początku. Niemniej aktualnie jest tylko wypożyczony do Barcelony, co oznacza, że ta chcąc go zatrzymać, musi go wykupić za około 30 milionów euro. W ostatnim czasie jednak Rashford intensywnie łączony był z powrotem do Manchesteru United, taka ma być bowiem wola Michaela Carricka.

Według informacji przekazanych przez serwis „Mirror Football”, Marcus Rashford nie ma jednak zamiaru wracać do zespołu Czerwonych Diabłów. Anglik jest za to gotowy zrobić wszystko, w tym obniżyć swoją pensję, po to, aby zostać w Barcelonie.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 40 milionów euro. 28-latek, który jest wychowankiem United, na koncie ma ponad 420 występów dla tego klubu.

