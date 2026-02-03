Barcelona w grze o prestiżowe wydarzenie. Klub wykonał pierwszy krok

FC Barcelona złożyła konkretną ofertę w sprawie zorganizowania ważnego piłkarskiego wydarzenia w 2029 roku. Klub opublikował specjalny komunikat na ten temat w swoich mediach.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Camp Nou

FC Barcelona planuje zorganizować finał Ligi Mistrzów

FC Barcelona oficjalnie złożyła swoją kandydaturę na organizację finału Ligi Mistrzów, który ma się odbyć w 2029 roku. Mowa oczywiście o arenie Camp Nou. Szczegółowe informacje na ten temat biuro prasowe Blaugrany przekazało za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Klub z La Liga ma wykazywać przekonanie, że zmodernizowany stadion po zakończeniu zaplanowanych prac stanie się jeszcze bardziej przestronny i nowoczesny. Jednocześnie obiekt ma w pełni spełniać wymagania niezbędne do organizacji finału rozgrywek tej rangi.

„Klub FC Barcelona oficjalnie deklaruje zamiar wzięcia udziału, wraz z Radą Miasta Barcelony i Rządem Katalonii, we wstępnym procesie składania ofert na organizację finału Ligi Mistrzów UEFA w 2029 roku, proponując miasto Barcelonę jako potencjalnego gospodarza wydarzenia, a stadion Camp Nou jako proponowany obiekt, pod warunkiem uzyskania stosownej certyfikacji i zgody UEFA oraz przy wsparciu Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF)” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Katalończyków.

W przeszłości finał Ligi Mistrzów był już rozgrywany na Camp Nou. Taka sytuacja miała miejsce w 1999 roku. Wówczas w niezwykłych okolicznościach Manchester United pokonał Bayern Monachium (2:1). Angielska drużyna odwróciła losy rywalizacji w ostatnich fragmentach spotkania.