Rashford znów na Old Trafford? Konkretny plan trenera Man United

Marcus Rashford chce pozostać w Barcelonie na dłużej. Manchester United może się na to nie zgodzić. Michael Carrick planuje miejsce dla gwiazdora w przyszłym sezonie - ujawnia "The Telegraph".

fot. QSP Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford w planach Carricka. Co zrobi Man United?

Marcus Rashford latem trafił na wypożyczenie do Barcelony. Hansi Flick wyczekiwał wzmocnienia ofensywy, a klub najpierw rozważał kandydatury Luisa Diaza czy Nico Williamsa. Ostatecznie postawił na rozwiązanie budżetowe, sprowadzając Anglika, który był skonfliktowany z Rubenem Amorimem.

Na przestrzeni kolejnych miesięcy Rashford wiele razy pokazał się z dobrej strony. Imponuje przede wszystkim jego bilans – w 31 meczach zanotował dziewięć bramek oraz dwanaście asyst. Pion sportowy hiszpańskiego giganta miał się już do niego przekonać, więc zapadła decyzja o pozyskaniu go na stałe. W umowie między klubami uwzględniono opcję wykupu za 30 milionów euro. Problem w tym, że Barcelona uważa tę kwotę za zbyt wysoką i próbuje ją zbić.

Old Trafford po nowym roku przeszło natomiast trzęsienie ziemi. Zwolniony został Amorim, a jego miejsce zajął Michael Carrick. Uchodzi za trenera tymczasowego, natomiast pod jego wodzą zespół poważnie się odbudował, pokonując Manchester City oraz Arsenal. Niewykluczone, że Manchester United da mu szansę również w dłuższej perspektywie.

W tym momencie Carrick nie wie, czy będzie mu dane pozostać na Old Trafford. „The Telegraph” ujawnia natomiast jego plan, w przypadku kontynuowania współpracy. Widzi on bowiem miejsce dla Rashforda i liczy, że klub nie odda go do Barcelony.

Priorytetem Rashforda jest pozostanie w Katalonii. Nie skreśla natomiast przyszłości w Manchesterze United, zwłaszcza po odejściu Amorima.