Raphinha poinformował Barcelonę ws. transferu. Decyzja zapadła

Raphinha zdecydował już, że nie ma zamiaru rozważać ofert odejścia z Barcelony tego lata. Skrzydłowy jest kluczowym elementem układanki Hansiego Flicka. Informacje w tej sprawie przekazał "Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć mimo wszystko trudno powiedzieć, że jest w tak dobrej formie, jak jeszcze w poprzedniej kampanii. Przede wszystkim chodzi tu o grę obronną i sporą liczbę traconych przez zespół goli. Niemniej defensywne mankamenty nadal nadrabia ofensywa, która spisuje się bardzo dobrze.

To zasługa oczywiście kilku ludzi, ale bez dwóch zdań jednym z nich jest Raphinha. Skrzydłowy z Brazylii jest liderem nie tylko linii ofensywnej, ale i całej Barcelony. Dlatego też kibiców mogły niepokoić głosy mówiące o możliwym odejściu gwiazdora z klubu. Przede wszystkim zainteresowane miałby być kluby z Arabii Saudyjskiej. Teraz jednak nadeszły dobre wieści. Według informacji przekazanych przez „Sport”, Raphinha podjął decyzję o pozostaniu w Barcelonie i nie ma zamiaru rozważać ofert z Półwyspu Arabskiego.

Raphinha jest dla Barcelony absolutnie kluczową postacią, a dla systemu Hansiego Flicka być może nawet nietykalną. W tym sezonie 29-letni reprezentant Brazylii rozegrał w sumie 30 spotkań i zdobył w nich 19 goli oraz zanotował osiem asyst. To wielkie liczby. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro, a jego obecna umowa z Dumą Katalonii wygasa latem 2028 roku.

