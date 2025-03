Leao jednak nie trafi do Barcelony? Klub chce ściągnąć inną gwiazdę

SOPA Images Limited / rosdemora /Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao i Joan Laporta

Lookman zamiast Leao?

Wydaje się, że FC Barcelona prawdopodobnie nie zdecyduje się na transfer Rafaela Leao. Portugalczyk nie przekonuje swoimi występami w obecnym sezonie, w którym prezentuje się bardzo nierówno. Dodatkowym problemem jest wysoka cena, jaką trzeba byłoby za niego zapłacić. Wszystkie te czynniki sprawiły, że władze Barcelony postanowiły wstrzymać się z jego pozyskaniem.

Dyrektor sportowy, Deco ma mieć na oku inną gwiazdę Serie A. Jest zwolennikiem sprowadzenia Ademola Lookmana. Portugalczyk uważa, że byłby on znacznie lepszym wzmocnieniem niż Leao.

Reprezentant Nigerii w zeszłym sezonie zaliczył kilka znakomitych występów, a najbardziej pamiętnym był finał Ligi Europy, w którym zdobył hattricka przeciwko Bayerowi Leverkusen. Dzięki temu Atalanta zdobyła trofeum i stała się jedyną drużyną, która pokonała zespół Xabiego Alonso w sezonie 2023/2024.

Po tamtym sukcesie Lookman otrzymał wiele ofert, jednak włoski klub zdecydował się go zatrzymać. Teraz jednak sytuacja wygląda inaczej, ponieważ zawodnik popadł w konflikt z trenerem Gian Piero Gasperinim. W związku z tym jego odejście wydaje się przesądzone, a jednym z głównych zainteresowanych klubów jest właśnie Barcelona.

Były piłkarz Evertonu, Fulham, Leicester City czy RB Lipsk w obecnym sezonie zdobył 17 bramek i zanotował 7 asyst w 30 spotkaniach. Kontrakt 27-letniego napastnika z Atalantą wygasa w 2026 roku. Blaugrana mogłaby go pozyskać go za około 50 milionów euro, co jest znacznie bardziej przystępną kwotą w porównaniu do innych opcji na rynku.

