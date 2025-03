Raphinha odpowiedział na lukratywne oferty. Barcelona za decyzję gwiazdy

Raphinha otrzymał dwie lukratywne oferty kontraktu z Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor FC Barcelony zdecydował się je jednak odrzucić, o czym donosi Nicola Schira informując jednocześnie, że może on przedłużyć umowę z Dumą Katalonii do 2029 roku.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Raphinha, Barcelona

Raphinha odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej

Raphinha to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy FC Barcelony w tym sezonie. Brazylijczyk kapitalnie odnajduje się w układance Hansiego Flicka i stanowi o ofensywnej sile zespołu. Poza tym bardzo często nosi on opaskę kapitana zespołu, co jeszcze mocniej podbija jego pozycję w szatni.

Niemniej w ostatnim czasie informowano, że Raphinha otrzymał dwie bardzo lukratywne oferty podpisania kontraktu w Arabii Saudyjskiej. Gwiazdor Barcelony teraz jednak zdecydował się je ostatecznie odrzucić, o czym poinformował Nicola Schira. Co więcej, brak chęci do przejścia na Półwysep Arabski powoduje także, że 28-letni skrzydłowy jest coraz bliżej przedłużenia swojego obecnego kontraktu z FC Barceloną. Według dziennikarza, nowa umowa Raphinhy obowiązywać miałby aż do końca czerwca 2029 roku.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Raphinha w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 38 spotkań, w których zdobył aż 28 bramek i zanotował 18 asyst. To kapitalne liczny gracza, który imponują formą. Łącznie dla zespołu ze stolicy Katalonii ma on 125 występów i 44 trafienia do siatki rywali. Reprezentant Brazylii wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 80 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Barcelona wycenia gwiazdę na 33 miliony euro. Flick pozwoli jej odejść

Quiz: Odgadnij piłkarza

Guess the Game

Zgadnij o jakim piłkarzu mowa? 1. Polski piłkarz urodzony w Tczewie. 2. 3. 4. 5. 6. Zgadnij

Chcesz grać dalej? Kliknij tutaj