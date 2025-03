Barcelona wycenia gwiazdę na 33 miliony euro. Flick pozwoli jej odejść

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick, trener Barcelona

Barcelona odpowiada na zainteresowanie, 33 miliony za Ferrana Torresa

Barcelona w ostatnich dniach sprzedała Vitor Roque do brazylijskiego Palmeiras. Napastnik, który w zespole Dumy Katalonii nie przebił się do pierwszego zespołu odszedł do swojego rodzimego kraju za 25,5 miliona euro. Był to najpewniej ostatni ruch transferowy zespołu Hansiego Flicka do rozpoczęcia letniego okienka transferowego.

Wówczas jednak zespół ze stolicy Katalonii również może sprzedać swojego kolejnego napastnika. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Ferran Torres wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród czołowych klubów w Europie. 25-letni Hiszpan jest na radarze Arsenalu, Tottenhamu, Napoli i Milanu, a przez ten fakt Barcelona zdecydowała wycenić się Torresa na 33 miliony euro. To jednak dopiero cena wywoławcza i może ona znacząco wzrosnąć. Tym samym Hansi Flick może nie robić problemu w transferze swojego gracza.

Ferran Torres w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 28 meczów, w których zdobył 11 goli oraz zanotował trzy asysty. Głównie pełni on funkcję zmiennika Roberta Lewandowskiego. W sumie dla Blaugrany rozegrał on 141 spotkań i 36 razy trafiał do siatki rywali. W przeszłości związany był także z Manchesterem City.

