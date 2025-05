Raphinha potwierdził, że zaapelował do Neymara o powrót do Barcelony. W rozmowie z Isabelą Pagliari gwiazdor ujawnił, jakie słowa skierował do swojego rodaka.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha był fanem transferu Neymara do Barcelony

Na początku roku Neymar ponownie stał się bohaterem wielu spekulacji. Wszystko ze względu na to, że Brazylijczyk rozwiązał kontrakt z Al-Hilal i mógł dołączyć do nowej drużyny. Media momentalnie chwyciły temat, zastanawiając się, czy możliwy jest powrót gwiazdora do FC Barcelony.

Ponoć władze Barcelony rzeczywiście przez pewien czas rozważały ponowne zakontraktowanie Neymara. Jednak ostatecznie pojawiło się za dużo wątpliwości dotyczących stanu zdrowia oraz formy piłkarza.

Po dłuższym czasie do tej sprawy wrócił Raphinha, który był gościem na kanale YouTube Isabeli Pagliari. Gwiazdor Blaugrany przyznał, że apelował do swojego rodaka, aby ten naciskał na powrót do Barcelony.

– Dużo mówiło się o powrocie Neymara do Barcy. Powiedziałem mu: „No dalej, wiesz, że klub cię chce, kibice cię chcą i wszyscy chcieliby, żebyś wrócił”. Jednak ostatecznie nie zależało to ode mnie ani od niego – powiedział Raphinha.

Według niektórych doniesień Neymar był oferowany nie tylko Barcelonie. Ponoć możliwość pozyskania Brazylijczyka miał także Bayern Monachium. Natomiast na razie piłkarz nie przekonuje nikogo swoimi poczynaniami w Santosie.