Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar “odrzucony” przez dwie ekipy

W czerwcu Neymar najprawdopodobniej opuści Santos – jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Brazylijczyk zamierza wrócić do Europy. Gra na Starym Kontynencie ma pomóc mu w jak najlepszym przygotowaniu do Mistrzostw Świata 2026. 33-latek marzy o dołączeniu do klubu ze ścisłej czołówki, co nie powinno dziwić nikogo. Agent napastnika aktywnie działa na rynku.

Jak donosi Sport, Pini Zahavi zaoferował usługi swojego klienta dwóm europejskim gigantom. Gdzie miałby trafić Neymar? Reprezentant Canarinhos został zaproponowany Barcelonie i Bayernowi Monachium. Oba kluby odpowiedziały – napastnik nie jest dla nich priorytetowym celem i na razie nie zamierzają rozpoczynać negocjacji.

Co w tej sytuacji zrobi Neymar? Brazylijczyk ma jeszcze sporo czasu na podjęcie decyzji ws. swojej przyszłości. Na razie nie powinniśmy wykluczać pozostania 33-latka w Santosie, jednak on sam raczej nie planuje kontynuacji gry w ojczyźnie. Dla potencjalnych zainteresowanych sprowadzeniem byłej gwiazdy Barcelony i PSG problemem nie powinno być jej wynagrodzenie. Jednokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów jest gotowy poważnie obniżyć swoje wymagania finansowe.