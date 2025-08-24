Raków złożył ofertę za obrońcę. Została ona odrzucona

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Rakowa chciał utalentowanego stopera z ligi portugalskiej

Raków Częstochowa ma na początku tego sezonu spore problemy przede wszystkim w ofensywie. Wydaje się, że zespół Marka Papszuna nie tyle nie ma wystarczającej jakości w tym sektorze boiska, ale brak pomysłu i dostatecznego przyłożenia się do tego elementu gry. Nie od dziś bowiem wiadomo, że szkoleniowiec przede wszystkim kładzie uwagę na grę defensywną i pragmatyczne podejście do futbolu.

Niemniej kibice mogą być w miarę zadowoleni z wyników, choć w PKO Ekstraklasie sytuacja nie jest idealna. Dlatego też klub pracuje jeszcze nad kolejnymi transferami tego lata. Ostatnio złożył ofertę za N’Tamona Elie Ahouonona z zespołu portugalskiego Torreense, o czym poinformował na platformie X (dawniej Twitter) Lorenzo Lepore z „Sportitalia”. Propozycja Medalików została jednak odrzucona, podobnie jak oferta Gent-u i UD Las Palmas.

Aktualnie portugalski drugoligowiec rozmawia z zespołami z Francji – Lens oraz Metz. W grze jest także Benfica Lizbona. Elie – po tak brzmi skrócona wersja nazwiska tego piłkarza – w obecnym sezonie na koncie ma dwa mecze i jedno trafienie. W sumie jednak 21-latek z Wybrzeża Kości Słoniowej w poprzedniej kampanii rozegrał 30 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na milion euro.

