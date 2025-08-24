Legia blisko transferu skrzydłowego! Iordanescu dał zgodę

11:16, 24. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  prosport.ro / Paweł Gołaszewski (Piłka Nożna)

Legia Warszawa toczy zaawansowane rozmowy z nowym skrzydłowym. Blisko klubu z Łazienkowskiej jest bowiem Ermal Krasniqi, o czym donosi serwis "prosport.ro".

Piłkarze Legii Warszawa
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia znalazła nowego skrzydłowego

Legia Warszawa długo tego lata rozkręcała się na rynku transferowym, ale w ostatnim czasie – już po starcie sezonu – do klubu dołączyło kilku wartościowych graczy. Nadal jednak absolutnym priorytetem Wojskowych jest pozyskanie nowego skrzydłowego. Teraz być może udało się w końcu ten temat dopiąć, bowiem toczą się zaawansowane rozmowy z takim zawodnikiem.

Według informacji przekazanych przez rumuński serwis „prosport.ro”, blisko Legii Warszawa jest Ermal Krasniqi. 26-letni skrzydłowy z Kosowa nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Sparcie Praga i szuka sobie nowego pracodawcy. Dziennikarze podają, że sam Edward Iordanescu miał dać już zgodę na sprowadzenie tego piłkarza i potwierdził, że pasuje on do jego koncepcji.

Warto jednak dodać, że również Paweł Gołaszewski, dziennikarz tygodnika „Piłka Nożna”, który jest blisko Legii Warszawa, potwierdził, że temat transferu Krasniqi’ego jest poważny.

Ermal Krasniqi w obecnym sezonie na koncie ma dwa mecze i jednego gola. W sumie w poprzedniej kampanii wystąpił w 43 meczach, w których zdobył pięć goli oraz zanotował pięć asyst. 26-latek ma także 106 występów dla FC Ballkani i 39 trafień w tym zespole. Reprezentant Kosowa zagrał również kilkanaście spotkań w europejskich pucharach, w tym siedem w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,8 miliona euro.

