Raków wybrał następcę Berggrena. Klub dopina wielki transfer

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gustav Berggren

Oskar Repka ma zostać następcą Berggrena

Gustav Berggren zostanie sprzedany i przeniesie się do MLS. New York Red Bulls zapłaci za niego prawie 2 miliony euro. Raków Częstochowa nie zamierza jednak osłabiać składu, tym bardziej że już po połowie lipca rusza Ekstraklasa, a 24 lipca ekipa Marka Papszuna rozpocznie walkę w eliminacjach do Ligi Konferencji.

W związku z tym klub zamierza sfinalizować transfer następcy 27-letniego pomocnika. Już od pewnego czasu z częstochowską drużyną jest łączony Oskar Repka. Polak ma w swoim kontrakcie z GKS Katowice zawartą klauzulę wykupu w wysokości 700 tysięcy euro, co zamierza wykorzystać Raków.

Jak informuje Szymon Janczyk z portalu „Weszło” wicemistrz Polski spłaci tę klauzulę i pozyska 26-latka. Defensywny pomocnik przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na okrągły milion euro. W czerwcu Repka został nawet powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski, jednak nie zaliczył debiutu.

W minionym sezonie zawodnik rozegrał 35 spotkań, w których strzelił osiem bramek oraz zanotował dwie asysty. Do zespołu z Katowic trafił w 2021 roku i od tego czasu wystąpił w 113 meczach.

Zobacz także: Polak znalazł się celowniku lokalnych gigantów. Jego klub oczekuje 10 mln euro