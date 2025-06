fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Trudno się przebić do składu, ale…

Choć młodym polskim piłkarzom ciężko się przebić do składu Rakowa Częstochowa, to jednak klub, i tak przeciążony obcokrajowcami w składzie, nie zamierza zejść ze ścieżki sprowadzania utalentowanych polskich piłkarzy. Zresztą, klub spod Jasnej Góry chętnie sięga po młodych graczy bez względu na narodowość.

Kiedyś w nasze ręce wpadła nawet lista pokazująca, że jeżeli mamy do czynienia z młodym piłkarzem, najlepiej młodzieżowym reprezentantem, to pozycja nie ma znaczenia. Raków i tak wykaże zainteresowanie. Z najnowszych wieści, które dotarły do goal.pl wynika, że teraz na celowniku częstochowian znalazł się Michał Synoś, reprezentant Polski do lat 18.

Oglądaj program transferowy NASZ NEWS (VIDEO)

Milion euro? Raczej nieco mniej

W ostatnim sezonie 1. ligi Synoś wystąpił w 26 ligowych meczach, w których strzelił jedną bramkę. Jest środkowym obrońcą, mierzy 187 cmw wzrostu. Jego umowa ze Stalą Rzeszów wygasa latem 2026 roku.



Z naszych informacji wynika, że Stal Rzeszów oczekuje za niego milion euro. Wydaje się jednak, że gdyby ostatecznie do tej transakcji doszło, to cena będzie nieco niższa.