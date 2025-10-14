Raków przedłuży umowę z defensorem? Nowe wieści

Raków Częstochowa może przedłużyć umowę z Bogdanem Racovitanem, która wygasa wraz z końcem sezonu, o czym powiedział Wojciech Cygan w rozmowie z "Raków Podcast".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Racovitan zostanie w Rakowie Częstochowa?

Raków Częstochowa w w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Piłkarze Marka Papszuna mają swoje problemy przede wszystkim w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, gdzie po dotychczasowych meczach mają na koncie tylko 14 punktów, co przekłada się na 9. miejsce w ligowej tabeli. Lepiej jest jednak w Lidze Konferencji Europy, gdzie po pierwszym starciu w fazie ligowej mają komplet oczek.

Niemniej z pewnością można spodziewać się, że w kolejnych okienkach transferowych w klubie będą zachodzić spore zmiany. Wydaje się, że obecna kadra pomimo sporych możliwości na papierze nie do końca realizuje swoje możliwości. Jednym z graczy, któremu wygasa kontrakt wraz z końcem sezonu jest Bogdan Racovitan. Przyszłość środkowego obrońcy w pewien sposób wyjaśnił w rozmowie z „Raków Podcast” Wojciech Cygan, a więc szef rady nadzorczej klubu.

Jeden z najważniejszych ludzi w Rakowie przede wszystkim uspokoił kibiców i przekazał, że klub pracuje nad przedłużeniem umowy, ale wiadomo, że dobre występy w Lidze Konferencji mogą spotkać się z dobrą ofertą dla zawodnika i klubu.

Bogdan Racovitan w tym sezonie rozegrał dla Rakowa 12 spotkań. W sumie 25-letni defensor ma na swoim koncie 82 mecze rozegrane dla Medalików i zdobył w niech pięć goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

