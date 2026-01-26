Raków pożegna napastnika? Poważne zainteresowanie z Niemiec

13:31, 26. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Florian Plettenberg

Raków Częstochowa najprawdopodobniej rozstanie się z jednym z napastników. Imad Rondić wzbudza poważne zainteresowanie ekipy z 2. Bundesligi, o czym informuje Florian Plettenberg.

Raków Częstochowa - HSK Zrinjski Mostar
Marcin Bulanda/ PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - HSK Zrinjski Mostar

Raków nie będzie robił przeszkód? Rondić może wrócić do Niemiec

Imad Rondić we wrześniu 2025 roku zamienił 1.FC Köln na Raków Częstochowa za zasadzie wypożyczenia. Medaliki zapewniły sobie opcję wykupu Bośniaka, ale nic nie wskazuje na to, by miały z niej skorzystać. Niewykluczone, że 26-latek opuści klub na pół roku przed końcem pierwotnego porozumienia.

Napastnik w tym sezonie rozegrał 18 meczów, a na murawie spędził zaledwie nieco ponad 400 minut. Jego dorobek ofensywny to zero goli i zero asyst. Biorąc pod uwagę postawę Rondicia, Raków nie powinien walczyć o zatrzymanie nieskutecznego snajpera, co chce wykorzystać Preußen Münster.

Florian Plettenberg donosi o zainteresowaniu 15. drużyny zaplecza Bundesligi. Orły naciskają na transfer byłego zawodnika Widzewa Łódź i oferują Kolonii wypożyczenie, ale bez opcji wykupu. Klub z Nadrenii Północnej-Westfalii ma być bliski osiągnięcia porozumienia z Kozłami i Rakowem, który najprawdopodobniej nie będzie sprzeciwiał się zakończeniu współpracy z Rondiciem.

