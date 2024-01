Raków potwierdził transfer. Jakościowe wzmocnienie wahadeł

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził pozyskanie Ericka Otieno. 38-krotny reprezentant Kenii przenosi się do PKO BP Ekstraklasy na zasadzie definitywnego transferu z AIK Solna.

IMAGO / Bildbyran/ Emma Walskog Na zdjęciu: Erick Otieno

Raków oficjalnie ogłosił drugi zimowy transfer. Częstochowianie sięgnęli po reprezentanta Kenii

Szeregi mistrzów Polski zasilił Erick Otieno, lewy obrońca i wahadłowy

27-latek podpisał umowę ważną przynajmniej do końca 2026 roku

Raków sięga po reprezentanta Kenii

Raków nie zamierza próżnować w zimowym okienku transferowym. Celem mistrzów Polski jest obrona tytułu i rywalizacja w kolejnej odsłonie europejskich pucharów. Dlatego częstochowianie już teraz wzmacniają kadrę. Pierwszą nową twarzą jest Muhamed Sahinović, 20-letni golkiper pozyskany z FK Sarajevo.

Kolejny piłkarz, który zasili szeregi Medalików, to Erick Otieno. 38-krotny reprezentant Kenii wzmocni rywalizację na wahadłach. Raków na zasadzie transferu definitywnego sfinalizował jego przeprowadzkę AIK Solna. 27-latek podpisał umowę ważną do końca grudnia 2026 roku. W porozumieniu zawarto opcję przedłużenia o kolejne dwa lata.

– Erick był wyróżniającym się zawodnikiem na swojej pozycji w ostatnich latach w Szwecji. (…) Erick jest graczem, który idealnie pasuje do naszej filozofii. Jest szybki, agresywny i zawsze gra z intensywnością. Dzięki swoim cechom w grze z piłką i równej grze obiema nogami będzie opcją dla obu stron jako wahadłowy w naszym systemie. Z niecierpliwością czekamy na Ericka w naszej koszulce, ponieważ jest on chętny do walki o kolejne tytuły i udowodnienia swojej wartości na arenie europejskiej – tak drugi zimowy transfer w rozmowie z klubowymi mediami skomentował dyrektor sportowy częstochowian, Samuel Cárdenas.