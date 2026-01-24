Raków potwierdził. Bramkarz został wypożyczony

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Raków wypożyczył bramkarza do ligi chorwackiej

Raków Częstochowa przygotowuje się aktualnie do bardzo wymagającej batalii o mistrzostwo Polski oraz sukces w Lidze Konferencji Europy. Takim bez cienia wątpliwości były awans zespołu Medalików do półfinału tych rozgrywek. Na to szanse są spore, a przynajmniej takie mogą być aspiracje, po tym, jak zakończyli oni fazę ligową na 2. miejscu w tabeli.

Wiadomo jednak, że klub aktualnie przechodzi przez wiele zmian. Mowa nie tylko o personalnych decyzjach, jak chociażby zatrudnienie trenera Łukasza Tomczyka, ale także o filozofię transferową. Władze klubu spod Jasnej Góry chcą postawić na młodzież i takich też transferów dokonują. Wiadomo jednak, że kadra zespołu jest już spora i dlatego też Raków musiał nieco przemodelować jej strukturę. Z tego też powodu właśnie poinformowano, że na kolejne wypożyczenie udał się Muhamed Sahinović. Bramkarz resztę sezonu spędzi w chorwackiej HNK Gorica.

Muhamed Sahinović ostatnio przebywał w zespole FC Koper, gdzie nie rozegrał jednak ani minuty. W sumie dla Rakowa Częstochowa ten 22-letni Bośniak ma jeden mecz w pierwszym zespole. Poza tym trzykrotnie grał w trzecioligowych rezerwach Medalików. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

