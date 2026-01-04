Raków skrócił wypożyczanie. Bramkarz wraca do klubu

PressFocus Na zdjęciu: Muhamed Sahinovic

Raków przerwał wypożyczenie bramakrza

Raków Częstochowa w tym sezonie do tej pory radził sobie bardzo dobrze, choć początkowo wydawało się, że to będzie trudna kampania dla zespołu Medalików. Finalnie jednak udało się podopiecznym wówczas jeszcze Marka Papszuna wyjść na prostą i z sukcesem zakończyć rok 2025 zarówno w PKO Ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji Europy.

Nie ma jednak wątpliwości, że zmiana na ławce trenerskiej, jaka się dokonała w ostatnim czasie, będzie miała wpływ na zespół. Jednym z tych elementów, który będzie widoczny zapewne gołym okiem, będą personalia. Zmiany już widać. Raków Częstochowa poinformował bowiem w swoich mediach społecznościowych, że zdecydował się skrócić wypożyczenie Muhameda Sahinovicia do FC Koper. Bramkarz teraz udać się z zespołem na obóz w Turcji i walczyć o miejsce w kadrze Medalików. Naturalnie trudno sobie jednak wyobrazić, żeby wygryzł ze składu Oliwiera Zycha lub z ławki Kacpra Trelowskiego.

Muhamed Sahinovic dla słoweńskiego zespołu rozegrał równe zero spotkań. To także może mieć wpływ na to, że Częstochowianie zdecydowali się skrócić jego wypożyczenie. 22-letni Bośniak dla Rakowa ma łącznie jeden mecz. Występował też trzykrotnie w rezerwach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

