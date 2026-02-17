Raków Częstochowa rozstanie się z kapitanem. Rośnie zainteresowanie zawodnikiem

17:44, 17. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Łukasz Gikiewicz

Raków Częstochowa może rozstać się z Zoranem Arseniciem. Jak informuje Łukasz Gikiewicz, chorwackim obrońcą zainteresowane są dwa kluby z Major League Soccer, a także zespoły z Ekstraklasy.

Łukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Zoran Arsenić może opuścić Raków. Zainteresowanie zza granicy i w kraju

Raków Częstochowa w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie wciąż nie odniósł zwycięstwa. W debiucie trenera Łukasza Tomczyka Medaliki przegrały z Wisłą Płock (1:2), a później zremisowały z Radomiakiem Radom (0:0) i Zagłębiem Lubin (0:0). Obecnie Częstochowianie zajmują siódmą pozycję w tabeli, a do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach tracą zaledwie jeden punkt.

We wrześniu kapitan zespołu Zoran Arsenić doznał złamania kości piszczelowej. Do tej pory 31-latek nie wrócił do gry. W obecnym sezonie rozegrał dotychczas 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Od czerwca Chorwat stanie się wolnym zawodnikiem i przyciągnął uwagę klubów z Ameryki Północnej. Jak ujawnił Łukasz Gikiewicz, zainteresowanie wykazują co najmniej dwa zespoły z Major League Soccer.

Co ciekawe, o Arseniciu myślą także kluby z Ekstraklasy. Chorwat trafił do Rakowa w 2021 roku z Jagiellonii Białystok za około 100 tysięcy euro. Wcześniej występował w Wiśle Kraków, gdzie spędził 1,5 roku. Łącznie w polskiej Ekstraklasie Arsenić rozegrał 191 meczów i zdobył sześć bramek.

Raków już w sobotę (21 lutego) postara się przełamać w Ekstraklasie. Piłkarze Łukasza Tomczyka podejmą ostatni w tabeli Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ramach 22. kolejki.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź