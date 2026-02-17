Raków Częstochowa rozstanie się z kapitanem. Rośnie zainteresowanie zawodnikiem

Raków Częstochowa może rozstać się z Zoranem Arseniciem. Jak informuje Łukasz Gikiewicz, chorwackim obrońcą zainteresowane są dwa kluby z Major League Soccer, a także zespoły z Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Zoran Arsenić może opuścić Raków. Zainteresowanie zza granicy i w kraju

Raków Częstochowa w rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie wciąż nie odniósł zwycięstwa. W debiucie trenera Łukasza Tomczyka Medaliki przegrały z Wisłą Płock (1:2), a później zremisowały z Radomiakiem Radom (0:0) i Zagłębiem Lubin (0:0). Obecnie Częstochowianie zajmują siódmą pozycję w tabeli, a do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach tracą zaledwie jeden punkt.

We wrześniu kapitan zespołu Zoran Arsenić doznał złamania kości piszczelowej. Do tej pory 31-latek nie wrócił do gry. W obecnym sezonie rozegrał dotychczas 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Od czerwca Chorwat stanie się wolnym zawodnikiem i przyciągnął uwagę klubów z Ameryki Północnej. Jak ujawnił Łukasz Gikiewicz, zainteresowanie wykazują co najmniej dwa zespoły z Major League Soccer.

Co ciekawe, o Arseniciu myślą także kluby z Ekstraklasy. Chorwat trafił do Rakowa w 2021 roku z Jagiellonii Białystok za około 100 tysięcy euro. Wcześniej występował w Wiśle Kraków, gdzie spędził 1,5 roku. Łącznie w polskiej Ekstraklasie Arsenić rozegrał 191 meczów i zdobył sześć bramek.

Ciekawe ruchy wokół Zorana Arsenica, który od czerwca będzie wolnym zawodnikiem. W trwającym oknie chęć pozyskania wykazują dwa kluby z MLS (deadline do 26 marca), ale zainteresowane są też kluby z polskiej Ekstraklasy 🔥 #gikinews — Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) February 17, 2026

Raków już w sobotę (21 lutego) postara się przełamać w Ekstraklasie. Piłkarze Łukasza Tomczyka podejmą ostatni w tabeli Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ramach 22. kolejki.