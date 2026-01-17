PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

SSC Napoli obserwuje Raheema Sterlinga

Raheem Sterling znajduje się w trudnej sytuacji. Angielski skrzydłowy nie znajduje się w planach Chelsea i w tym sezonie ani razu nie pojawił się na boisku. Wydaje się, że kariera 31-latka znalazła się na sporym zakręcie. Wychowanek Liverpoolu za wszelką cenę stara się znaleźć nowy zespół, ale ostatnio z wyścigu o jego transfer wycofało się Newcastle United.

Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że Raheem Sterling może obrać zaskakujący kierunek. Pojawiła się bowiem opcja przeprowadzki do Włoch. Zawodnik Chelsea znalazł się w kręgu zainteresowań SSC Napoli, które poszukuje wzmocnień na skrzydle. Jeśli transfer doszedłby do skutku, to 31-latek po raz pierwszy w karierze opuściłby boiska Premier League.

Niewątpliwie transfer Raheema Sterlinga do SSC Napoli byłoby sporym zaskoczeniem. Mistrzowie Włoch jednak jeszcze nie zdecydowali, na jakiej zasadzie mieliby pozyskać piłkarza Chelsea. Bardzo możliwe, że chodziłoby tylko o wypożyczenie. The Blues natomiast woleliby transfer definitywny. Warto zaznaczyć, że kontrakt skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Raheem Sterling poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Arsenalu. Anglik w koszulce Kanonierów rozegrał 28 spotkań, strzelając jednego gola oraz notując pięć asyst.