Sterling nie przejdzie do tego zespołu. Problemem wysoka pensja

Newcastle United zrezygnowało z pomysłu sprowadzenia Raheema Sterlinga. Sroki nie są bowiem gotowe przejmować wysokiego wynagrodzenia angielskiego skrzydłowego - poinformowała brytyjska strona Football Insider.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Newcastle United nie sprowadzi Raheema Sterlinga

Raheem Sterling w obecnym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu w barwach Chelsea. Poprzedni trener ekipy The Blues – Enzo Maresca, – skreślił angielskiego skrzydłowego, a nowy szkoleniowiec zespołu – Liam Rosenior – jak dotąd nie przywrócił go do kadry meczowej. Coraz wyraźniej widać, że 31-letni zawodnik musi zmienić otoczenie, jeśli chce wrócić na boisko i notować regularne występy.

Pochodzący z Jamajki atakujący w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Newcastle United. Sroki rozważały wypożyczenie lub definitywne sprowadzenie Sterlinga, lecz ostatecznie zrezygnowały z tego pomysłu.

Jak poinformował w niedzielny poranek brytyjski serwis „Football Insider”, włodarze klubu ze St James’ Park nie zamierzają spełniać wygórowanych wymagań piłkarza dotyczących pensji, która na Stamford Bridge jest wyjątkowo wysoka.

Sterling, który w kampanii 2024/2025 przebywał na wypożyczeniu w Arsenalu, dołączył do Chelsea w lipcu 2022 roku z Manchesteru City za około 55 milionów euro. Od tego czasu w koszulce drużyny Niebieskich rozegrał 81 spotkań, zdobył 19 bramek i zanotował 15 asyst. Najlepszy okres kariery przeżywał jednak w ekipie Obywateli, gdzie pod wodzą Pepa Guardioli sięgnął po cztery mistrzostwa Premier League.