Majecki może mieć poważnego konkurenta. Monaco chce bramkarza z Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Andre Onana na radarze AS Monaco

Radosław Majecki przeniósł się do AS Monaco z Legii Warszawa w 2020 roku za siedem milionów euro. Później był wypożyczony do belgijskiego Cercle Brugge. W zakończonym sezonie zdołał rozegrać 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach. W marcu tego roku stracił miejsce w składzie na Philippa Kohna. W klubie trwają intensywne poszukiwania nowego numeru jeden.

Jak donosi francuski dziennik „L’Equpie”, obaj bramkarze nie przekonali władz klubu na tyle, by otrzymać gwarancję miejsca między słupkami w kolejnym sezonie. Monaco zakończyło kampanię 2024/25 na trzecim miejscu i awansowało do Ligi Mistrzów. Na krótkiej liście życzeń znalazł się Andre Onana, który rozczarował w barwach Manchesteru United.

Choć Kameruńczyk trafił do Anglii z wielkimi oczekiwaniami, jego występy nie zawsze spełniały pokładane w nim nadzieje. Na radarze Monaco znalazł się również David De Gea, zanim ostatecznie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Fiorentiną. Klub analizuje możliwości finansowe i sportowe, by podjąć optymalną decyzję. Latem może przybyć poważny konkurent Radosławowi Majeckiemu o miejsce w składzie. Dodajmy, że bramkarz urodzony w Starachowicach ma ważny kontrakt w Monaco do czerwca 2028 roku.