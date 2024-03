Radomiak Radom mimo zamkniętego okna transferowego może wzmocnić zespół. Do klubu ma trafić Joao Peglow, który zdobył mistrzostwo świata do lat 17 z Brazylią - informuje portal Weszło.

Imago / Max Peixoto Na zdjęciu: Joao Peglow

Radomiak Radom może przeprowadzić zaskakujący transfer. Choć okno transferowe w Polsce pozostaje zamknięte, to wciąż istnieje możliwość podpisania kontraktu z zawodnikami, którzy pozostają na rynku bez klubu. Szymon Janczyk z portalu Weszło poinformował, że Zielonych ma w najbliższym czasie wzmocnić Joao Peglow.

22-letni skrzydłowy pozostaje bezrobotny po tym jak pod koniec zimowego okna transferowego rozstał się z brazylijskim Internacional Porto Alegre. W przeszłości grał już w Europie, bowiem był wypożyczany do takich drużyn jak FC Porto B czy SK Dnipro na Ukrainie. Warto odnotować, że Joao Peglow to mistrz świata do lat 17 z reprezentacją Brazylii. Mundiał z młodzieżową kadrą Canarinhos wygrał w 2019 roku. Wtedy grał w jednej drużynie z takimi piłkarzami jak Kaio Jorge (Frosinone/Juventus) czy Yan Couto (Girona/Man City).

Peglow był ważnym piłkarzem w składzie mistrzowskiej drużyny. Podczas trwania mistrzostw strzelił 3 bramki i każdy mecz rozpoczynał w pierwszym składzie. Na liście życzeń Radomiaka był od dłuższego czasu, lecz dopiero ostatnio Zieloni rozpoczęli konkretne działania w celu pozyskania skrzydłowego.