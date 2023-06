fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Feliks

Michał Feliks trafił w styczniu na półroczne wypożyczenie do Ruchu Chorzów

Niebiescy chcą go na dłużej, lecz nie stać ich na transfer definitywny

Radomiak skłania się ku ponownemu wypożyczeniu napastnika

Napastnik na dłużej w Chorzowie?

Michał Feliks w 2022 roku trafił do Radomiaka Radom. Jego debiutanckie półroczne w Ekstraklasie nie było zbyt udane. 24-latek pojawiał się na murawie jedynie sporadycznie, raz trafiając do siatki. W trakcie zimowego okienka przeniósł się w ramach wypożyczenia do Ruchu Chorzów.

Pierwszoligowa przygoda była zdecydowanie bardziej udana. Napastnik okazał się ważnym ogniwem wyjściowej jedenastki Niebieskich, którzy w ostatecznym rozrachunku zajęli drugie miejsce w tabeli i awansowali do Ekstraklasy.

Po sezonie Feliks wrócił do Radomiaka. Wiele wskazuje jednak na to, że sztab szkoleniowy nie uwzględni go w planach na kolejną kampanię. To oznacza, że wychowanek Wisły Kraków znów może zmienić otoczenie.

Szymon Janczyk informuje, że na dłużej w swoich szeregach chce go Ruch Chorzów, który jednak nie jest w stanie opłacić transferu definitywnego. Radomiak skłania się ku ponownemu wypożyczeniu go do ligowego rywala.

