Radomiak sprzedaje pomocnika. Klub otrzymał satysfakcjonującą ofertę

Radomiak Radom sprzeda swojego pomocnika. Jak podaje Szymon Janczyk z portalu Weszło, polski klub ma otrzymać za zawodnika pół miliona euro od bułgarskiej CSKA Sofia.

Joao Henriques
Bruno Jordao przeniesie się do CSKA Sofia

CSKA Sofia od dłuższego czasu obserwuje Bruno Jordao. Radomiak Radom początkowo nie chciał sprzedawać Portugalczyka, ponieważ jest ważną postacią w zespole Joao Henriquesa. Jednak pomocnikowi do końca kontraktu pozostał mu tylko rok. W dodatku sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia.

Bułgarzy zaoferowali za 26-latka pół miliona euro. Klub z Radomia zdecydował się na zaakceptowanie tej propozycji, żeby jeszcze zarobić na piłkarzu przed wygaśnięciem umowy. Z kolei były piłkarz Wolverhampton Wanderers otrzyma wysoką podwyżkę wynagrodzenia.

Początek nowego sezonu w wykonaniu byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii jest całkiem udany. W czterech spotkaniach Jordao zanotował dwie asysty. W minionych rozgrywkach był ważnym zawodnikiem Radomiaka, choć nie zawsze wychodził w pierwszym składzie.

Defensywny pomocnik trafił do Polski w lutym 2024 roku i od tego czasu rozegrał 50 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W przeszłości oprócz wspomnianego wcześniej w tekście Wolves występował także w m.in. Lazio oraz w rezerwach SC Bragi.

