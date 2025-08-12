Radomiak sprzedaje pomocnika. Klub otrzymał satysfakcjonującą ofertę

Radomiak Radom sprzeda swojego pomocnika. Jak podaje Szymon Janczyk z portalu Weszło, polski klub ma otrzymać za zawodnika pół miliona euro od bułgarskiej CSKA Sofia.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Joao Henriques

Bruno Jordao przeniesie się do CSKA Sofia

CSKA Sofia od dłuższego czasu obserwuje Bruno Jordao. Radomiak Radom początkowo nie chciał sprzedawać Portugalczyka, ponieważ jest ważną postacią w zespole Joao Henriquesa. Jednak pomocnikowi do końca kontraktu pozostał mu tylko rok. W dodatku sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia.

Bułgarzy zaoferowali za 26-latka pół miliona euro. Klub z Radomia zdecydował się na zaakceptowanie tej propozycji, żeby jeszcze zarobić na piłkarzu przed wygaśnięciem umowy. Z kolei były piłkarz Wolverhampton Wanderers otrzyma wysoką podwyżkę wynagrodzenia.

Początek nowego sezonu w wykonaniu byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii jest całkiem udany. W czterech spotkaniach Jordao zanotował dwie asysty. W minionych rozgrywkach był ważnym zawodnikiem Radomiaka, choć nie zawsze wychodził w pierwszym składzie.

Defensywny pomocnik trafił do Polski w lutym 2024 roku i od tego czasu rozegrał 50 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W przeszłości oprócz wspomnianego wcześniej w tekście Wolves występował także w m.in. Lazio oraz w rezerwach SC Bragi.

Zobacz także: Cracovia dogadała hitowe wzmocnienie. Głośny transfer z Ligue 2!