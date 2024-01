𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐋𝐢𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥 𝐅𝐂 𝐢𝐬 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐝𝐨! ⚡️



We welcome Edi to our team and wish him every success in Aris jersey 💚🤍



More information: https://t.co/9KHNrTSQ7P pic.twitter.com/nzlq6CQ4NF